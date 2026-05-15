Décès d’Abdelmadjid Meskoud, figure de proue du chaâbi algérien

Le chanteur et compositeur Abdelmadjid Meskoud est décédé jeudi à Alger à l’âge de 73 ans, après une longue maladie, selon plusieurs médias algériens et l’agence officielle APS.

Figure majeure du chaâbi contemporain, Abdelmadjid Meskoud s’était imposé au fil des décennies comme l’une des voix les plus reconnaissables de la chanson populaire algérienne. Son nom reste indissociable du titre culte ‘‘Ya Dzayer Ya El Assima’’, chanson devenue au fil du temps un véritable hymne sentimental dédié à Alger et à sa mémoire populaire.

Né le 31 mars 1953 dans le quartier d’El Hamma, l’artiste avait construit une œuvre profondément marquée par la nostalgie, les mutations sociales et l’attachement à la capitale algérienne. À travers un style mêlant tradition chaâbie et arrangements plus modernes, il avait su toucher plusieurs générations d’auditeurs en Algérie comme au sein de la diaspora.

Discret dans les médias mais très respecté dans le milieu artistique, Abdelmadjid Meskoud incarnait une certaine fidélité à l’esprit originel du chaâbi, fondé sur la poésie populaire, le récit du quotidien et la transmission d’une mémoire urbaine collective.

L’annonce de sa disparition a suscité de nombreux hommages sur les réseaux sociaux et dans les milieux culturels. Plusieurs artistes et institutions ont salué la perte d’un musicien considéré comme l’un des derniers grands représentants d’un chaâbi authentique et profondément ancré dans l’imaginaire algérois.

Avec la disparition d’Abdelmadjid Meskoud, c’est une page importante de la chanson populaire algérienne qui se tourne.

Djamal Guettala