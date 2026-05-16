Nakba | La Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel à la cause palestinienne

Aujourd’hui, 15 mai 2026, marque le soixante-dix-huitième anniversaire de la Nakba, une occasion où nous rappelons le parcours de lutte du fier peuple palestinien et sa résistance héroïque face à l’arrogance des forces d’occupation oppressives, afin de réaliser ses aspirations légitimes à vivre dans la liberté et la dignité au sein d’un État indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien.

La commémoration de cet anniversaire coïncide avec la poursuite des violations par les forces d’occupation de l’accord de cessez-le-feu dans la Bande de Gaza, ainsi qu’avec le resserrement du blocus imposé à ses habitants à travers la fermeture des points de passage, l’interdiction de l’entrée de l’aide humanitaire et les restrictions à la circulation des personnes, ce qui a aggravé la catastrophe humanitaire que subissent les habitants du territoire.

Cet anniversaire coïncide également avec la persistance des autorités de l’entité occupante à promulguer des lois discriminatoires, telles que la loi sur l’exécution des prisonniers palestiniens, ainsi qu’à adopter des politiques d’annexion des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée et à les enregistrer au nom de l’État occupant, dans le but d’étendre les colonies et de créer un nouveau fait accompli visant à affirmer sa prétendue souveraineté sur les territoires palestiniens occupés, en violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales pertinentes.

À l’occasion de cette date symbolique, la Tunisie réaffirme son admiration et son profond respect pour la résistance héroïque du peuple palestinien frère, qui affronte seul l’arrogance, la tyrannie de l’entité occupante et la brutalité de son arsenal militaire, face à un silence inquiétant de la communauté internationale. Il écrit ainsi, en lettres d’or, une nouvelle épopée historique sans précédent dans l’histoire de l’humanité, à travers sa lutte continue pour récupérer ses terres usurpées et restaurer pleinement ses droits historiques légitimes.

La Tunisie rappelle également que la Palestine est un État au regard du droit international et qu’elle est reconnue par près de 150 États. Elle estime qu’il est désormais temps de lui accorder son droit légitime à une adhésion pleine et entière à l’Organisation des Nations Unies, sans davantage de tergiversations ni de retard.

La Tunisie renouvelle également, en cette occasion, son soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans la défense de son droit inaliénable et imprescriptible, et réaffirme sa position constante de soutien aux Palestiniens dans leur droit à l’autodétermination, dans leur lutte pour la récupération intégrale de leurs droits historiques légitimes et pour l’établissement de leur État sur l’ensemble du territoire palestinien avec Al-Qods Al-Charif comme capitale

Communiqué