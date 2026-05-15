Météo-Tunisie | Pluies et orages annoncés pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des perturbations pluvieuses sur une grande partie du pays, tandis que le sud restera majoritairement sous un ciel voilé.

Dans son bulletin, l’INM précise que des nuages denses couvriront le nord et le centre, apportant des pluies éparses. Des orages temporaires sont également attendus dans ces régions.

Le vent soufflera fort près des côtes nord ainsi que dans le sud du pays (notamment sous les nuages orageux), mais restera faible à modéré ailleurs, indique la même source.

Les températures nocturnes varieront entre 15°C et 20°C dans le nord et le centre, et entre 21°C et 27°C dans le sud.

Y. N.