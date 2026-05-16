Séminaire à Bizerte sur l’internationalisation des PME tunisiennes  

Le séminaire «Export 4.0 : activer le digital pour connecter les PME tunisiennes aux marchés internationaux», organisé le 15 mai 2026 à Bizerte avec le soutien de la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunisie, a réuni un large éventail d’acteurs institutionnels, économiques et technologiques autour des enjeux de la transformation digitale et de l’internationalisation des entreprises tunisiennes.

Lotfi Sahli

Porté par Excelity Lab, l’événement avait pour objectif d’explorer les opportunités offertes par le numérique pour renforcer la présence des PME tunisiennes sur les marchés internationaux, tout en valorisant le rôle stratégique de la diaspora tunisienne comme relais économique et commercial à l’étranger.

La rencontre a été ouverte par le représentant de la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunisie, d’Excelity Lab et du Centre d’Affaires de Bizerte, en présence d’entrepreneurs, de startupeurs, d’experts et d’institutions publiques et privées. Les intervenants ont souligné l’importance d’un écosystème numérique performant pour soutenir la compétitivité des PME et accélérer leur accès à l’export.

Des solutions concrètes

Le premier panel, consacré à la diplomatie économique et aux politiques publiques, a mis en avant la nécessité de créer un environnement favorable à l’export digital. Les représentants de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Est, du Pôle de compétitivité de Bizerte, du Parc d’activités économiques de Bizerte (Paeb), et du Centre de promotion des exportations (Cepex) ont insisté sur l’importance de la coordination entre institutions, accompagnement des entreprises et ouverture vers les marchés internationaux.

Le deuxième panel s’est focalisé sur le rôle de l’écosystème privé dans l’accélération de la transformation digitale des PME. Des experts du programme Widu, de la plateforme CNbees, d’autres spécialistes de la conformité internationale, de l’incubation et de la transformation numérique ont présenté des solutions concrètes pour accompagner les entreprises tunisiennes dans leur adaptation aux exigences du commerce international.

Les interventions, animées par des experts des normes ESG, de l’accompagnement entrepreneurial, de l’industrie automobile et de la digitalisation du secteur médical, ont mis en avant l’importance de l’innovation, du financement alternatif et des outils numériques comme facteurs clés de compétitivité et de développement à l’international pour les PME tunisiennes.

Des success story

Le troisième panel a donné la parole à plusieurs entreprises et initiatives tunisiennes ayant réussi à tirer parti du digital pour développer leurs activités à l’international. Les représentants de Bako Motors, de DoctoGyn, CNBees et de l’Ordre des ingénieurs tunisiens ont présenté des expériences concrètes illustrant le potentiel des plateformes digitales, du networking international et de la mobilisation de la diaspora tunisienne dans le développement des startups et des projets innovants.

La journée s’est achevée par un débat interactif consacré à la manière de transformer les connexions numériques et les réseaux de la diaspora en opportunités économiques concrètes pour les PME tunisiennes. Les participants ont formulé plusieurs recommandations visant à renforcer l’accompagnement des entreprises dans leur transition digitale, à favoriser l’innovation et à consolider les passerelles entre les acteurs économiques tunisiens et les marchés internationaux.