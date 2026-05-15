Santé | L’OMS salue l’élimination officielle du trachome en Tunisie

L’Organisation mondiale de la Santé a validé l’élimination du trachome en Tunisie, faisant du pays le 31e au niveau mondial et le 9e dans la région de la Méditerranée orientale à atteindre cet objectif.

Ce succès reflète des décennies d’engagement national et de coopération entre le ministère de la Santé, l’OMS et les partenaires, ainsi que le travail des professionnels de santé pour renforcer la prévention et améliorer la santé oculaire.

La Tunisie a adopté une approche globale incluant traitement, chirurgie, antibiotiques, hygiène et amélioration de l’environnement.

Cette réussite souligne l’importance des soins de santé primaires, de la science et de la coopération pour protéger les générations actuelles et futures.

Communiqué