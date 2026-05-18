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Tunisie | Oussama Dhahri remis en liberté

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18 mai 202618 mai 2026
Tunisie | Oussama Dhahri remis en liberté

La justice a décidé de libérer Oussama Dhahri, membre de la Coordination de l’action commune pour la Palestine en Tunisie et président de l’association El Mouvma.

L’information a été diffusée par ses camarades et confirmée dans l’après-midi de ce lundi 18 mai 2026 par l’avocat Sami Ben Ghazi, sachant qu’Oussama Dhahri avait été arrêté hier à l’aube.

Entendu par le procureur de l’Ariana, il a été relâché, mais la raison exacte et officielle de son arrestation n’a pour le moment été communiquée par aucune partie.

Y. N.

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