Justice | Report de procès Ben Sedrine et Korchid

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a examiné, ce lundi 18 mai 2026, deux dossiers impliquant l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine (en liberté), ainsi que plusieurs co-accusés, dont l’ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid (en fuite).

La Cour a décidé de renvoyer l’examen des deux affaires à une audience ultérieure, à la demande de la défense, qui a sollicité un délai supplémentaire afin de consulter les dossiers et de préparer les moyens de défense.

Les deux affaires portent sur des dossiers liés aux activités de l’IVD : celui de la Banque franco-tunisienne (BFT), impliquant l’homme d’affaires Abdelmajid Bouden (en fuite), et celui impliquant l’homme d’affaires Slim Chiboub (incarcéré), gendre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali et ancien président de l’Espérance de Tunis.

I. B.