Tunisie | Cellules orageuses et pluies attendues cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des perturbations pour cette nuit dans plusieurs régions de la Tunisie, avec des pluies parfois orageuses.

L’INM annonce des orages localement forts avec des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses, en précisant que les précipitations seront localement abondantes sur les hauteurs ouest du pays.

Ces pluies toucheront progressivement certaines régions de l’est du Centre et du Sud, ajoute la même source, en annonçant des vents forts qui souffleront temporairement à 60 km/h.

Quant aux températures, elles seront comprises entre 10°C et 15°C au nord et sur les hauteurs ouest, et entre 16°C et 21°C ailleurs.