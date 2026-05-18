Sonede | Coupure d’eau potable à Boumhel et Mornag  

La Société nationale d’exploitation et de distribution d’eau (Sonede) a annoncé une interruption de la distribution d’eau potable à compter de 21h00 le mardi 19 mai 2026, dans une partie du quartier de Boumhel, la zone urbaine de Mornag et les localités environnantes d’Al-Alaïqa, d’Errisala et de Zaouiet Mornag.

Cette interruption est due aux travaux de raccordement programmé du nouveau réservoir de 2 500 m³ de Challa à la conduite de distribution de 600 mm de diamètre, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les ressources en eau du district de Mornag.

Dans un communiqué, la société a indiqué que la distribution normale d’eau devrait reprendre progressivement à partir de 7h00 le mercredi 20 mai 2026, une fois les travaux de raccordement terminés et assurés 24h/24.

I. B.