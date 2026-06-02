Exposition d’artistes tunisiens à Dar Ettounsi à Marseille

Le Centre socio-culturel Dar Ettounsi, situé au 2 rue de Jemmapes, dans le 1er arrondissement de Marseille, accueille, du 1er au 6 juin 2026, une exposition collective de dessins et peintures organisée sous l’égide du Consulat général de Tunisie à Marseille.

L’exposition réunit les œuvres de Walid Glaied, Mohamed Triki, Zineb Azmani Matar, Zohra Elmansouri (résidant à Bruxelles) et Anis Chelbi (résidants à Marseille), cinq artistes aux univers singuliers qui proposeront au public un parcours riche en couleurs, en formes et en sensibilités. À travers le dessin et la peinture, leurs créations témoignent de la diversité des expressions artistiques contemporaines et des influences culturelles qui nourrissent leur travail.

Ouverte au public durant toute la semaine, cette exposition se veut également un lieu de rencontre et d’échange entre les artistes et les visiteurs. Elle offre l’occasion de découvrir des regards variés sur l’art tout en mettant en lumière la richesse de la création tunisienne.

À travers cette initiative, Dar Ettounsi poursuit son engagement en faveur de la promotion culturelle et du dialogue artistique entre les deux rives de la Méditerranée, faisant de Marseille un espace privilégié de diffusion et de valorisation des talents issus de la scène artistique tunisienne.

Djamal Guettala