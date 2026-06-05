La Suisse appuie l’essor du commerce électronique en Tunisie

L’ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a participé cette semaine à l’événement d’ouverture des consultations nationales pour l’élaboration de la stratégie nationale de Commerce Électronique (2027-2031) de la Tunisie, en présence du ministre du Commerce et du Développement des exportations Samir Abid, et de la coordonnatrice résidente des Nations inies Tunisie Rana Taha.

Pilotées par le ministère du Commerce et du Développement des exportations avec l’assistance technique de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), ces trois journées réunissent les secteurs public et privé, la société civile et le milieu académique autour d’une ambition commune :

Structurer un écosystème numérique inclusif et compétitif ;

Renforcer la confiance dans les transactions électroniques ;

Accompagner la transformation digitale des MPME tunisiennes.

Soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), ce processus participatif illustre l’engagement durable de la Coopération suisse en faveur du développement économique de la Tunisie.

Communiqué