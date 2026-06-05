Tunisie | Communiqué du ministère de l’Intérieur sur l’agression d’une femme subsaharienne

Face à la vague d’indignation soulevée par une vidéo montrant l’agression sexuelle d’une femme subsaharienne devant son mari, le ministère de l’Intérieur a réagi ce vendredi 5 juin 2026.

Dans son communiqué, le ministère affirme que les auteurs des faits ont été identifiés et interpellés par les forces de sécurité, qui se sont saisies de l’affaire malgré l’absence de plainte officielle.

L’enquête a toutefois mis en lumière un élément clé : les faits datent en réalité d’il y a cinq ans, selon le département de l’Intérieur, qui ajoute que la vidéo a fait l’objet d’une diffusion coordonnée depuis deux continents, ce que les autorités qualifient d’« instrumentalisation ».

« Indépendamment des tentatives de dénigrement qui entourent cette vidéo, l’État tunisien est déterminé à garantir les droits et la dignité de toute personne présente sur son territoire et à appliquer la loi face aux contrevenants », lit-on encore dans le communiqué, qui conclut en réitérant l’engagement de la Tunisie en faveur d’une approche humanitaire de la migration irrégulière. Le gouvernement exprime également sa volonté de trouver des solutions urgentes pour encadrer le retour volontaire des migrants en situation irrégulière vers leurs pays d’origine, et ce, dans les meilleures conditions possibles.

Y. N.