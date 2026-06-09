ViaTunisia renforce la connectivité numérique euro-africaine

La nouvelle liaison sous-marine par câble de fibre optique ViaTunisia, reliant directement Marseille (sud de la France) à Bizerte (nord de la Tunisie), est officiellement entrée en service après avoir obtenu le statut technique «prêt à l’emploi» (RFS).

Les opérateurs impliqués dans le projet ont annoncé cette mise en service, précisant que ce nouveau segment marque la transition de la phase d’installation et de tests à la pleine disponibilité opérationnelle pour le trafic de données entre les deux rives de la Méditerranée.

ViaTunisia est l’un des éléments clés du système Medusa, une infrastructure de fibre optique sous-marine conçue pour renforcer les connexions numériques entre l’Europe du Sud, l’Afrique du Nord et, à terme, d’autres régions de la Méditerranée.

Un hub d’interconnexion intercontinentale

Le segment Marseille-Bizerte, d’une longueur d’environ 1 050 kilomètres, relie directement la Tunisie à la France, l’un des principaux hubs d’interconnexion de données en Europe et désormais un point stratégique pour les flux numériques entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.

Selon Orange, partenaire industriel du projet, le nouveau tronçon est prêt à acheminer le trafic de données commerciales et institutionnelles via une liaison directe et résiliente entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord. Cette infrastructure a été cofinancée par l’Union européenne (UE) dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), avec pour objectif de soutenir la croissance du trafic numérique, d’améliorer la redondance du réseau et de favoriser le développement de nouveaux services cloud, l’intelligence artificielle, la recherche et l’innovation.

Le système Medusa, promu par AFR-IX Telecom et soutenu par l’UE et la Banque européenne d’investissement (BEI), est désigné comme l’une des infrastructures numériques clés du plan Global Gateway en Méditerranée.

Au total, le réseau comprend plus de 8 700 kilomètres de câbles sous-marins et des interconnexions entre des pays de l’UE, dont la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et Chypre, et des pays du voisinage méridional, dont la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et l’Égypte.

Une avancée technologique majeure

Pour la Tunisie, la mise en service de ViaTunisia représente une avancée technologique et stratégique majeure. Le point d’atterrissage de Bizerte renforce la position du pays en tant que plaque tournante du transit et de l’interconnexion en Méditerranée centrale, à un moment où la demande de capacité internationale croît sous l’effet de la numérisation des services, de l’économie des données et du besoin de connexions plus sûres et diversifiées.

Ce projet s’inscrit également dans un contexte de concurrence accrue entre les infrastructures en Méditerranée, où câbles sous-marins, réseaux énergétiques, centres de données et corridors logistiques convergent de plus en plus le long de routes communes.

Dans ce cadre, la Tunisie entend tirer parti de sa position géographique entre l’Europe et l’Afrique, même si l’impact économique global de l’infrastructure dépendra de sa capacité à développer des services numériques, des centres de données, une expertise technique et un cadre réglementaire attractif pour les investisseurs.

Les opérations de ViaTunisia concernent donc non seulement le secteur des télécommunications, mais se situent également au carrefour de la souveraineté numérique, de la coopération euro-méditerranéenne et de la sécurité des réseaux.

Pour Bruxelles, Medusa s’inscrit dans une stratégie de consolidation des connexions à haut débit avec son voisinage méridional.

Pour Tunis, ce nouveau câble offre l’opportunité de renforcer son intégration numérique avec l’Europe et de devenir une plaque tournante régionale pour le trafic de données entre les deux rives de la Méditerranée.

I. B. (avec Ansa).