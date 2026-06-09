Hommage des Journées Théâtrales 77 à trois critiques de théâtre

Les 12e édition des Journées Théâtrales 77 qui se tiennent du 10 au 20 juin 2026 sous le slogan «La scène appartient à ceux qui osent» rendent hommage à trois critiques de théâtre ayant accompagné et marqué de leur empreinte l’évolution du théâtre tunisien au cours des quarante dernières années.

Parce que le théâtre ne se construit pas uniquement sur scène, mais aussi dans le regard éclairé de celles et ceux qui l’analysent, l’interrogent et en révèlent les enjeux, le festival rend hommage cette année à trois éminents critiques de théâtre en Tunisie : Mohamed Moumen, Faouzia Mezzi et Lotfi Larbi Snoussi.

Ces critiques ont accompagné, par leurs travaux, leurs recherches et leurs écrits, le parcours du théâtre tunisien, et ont enrichi la réflexion autour de ses pratiques et contribué à la constitution d’une mémoire critique essentielle.

À travers leurs analyses et leurs prises de position, ils ont fait de la critique un acte culturel à part entière, indissociable de l’acte créatif un partenaire indispensable de la création, un espace de dialogue, de questionnement et de transmission, participant pleinement à la vitalité et au rayonnement de l’art théâtral.