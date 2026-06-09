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La Poste Tunisienne lance une alerte au piratage 

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9 juin 20269 juin 2026
La Poste Tunisienne lance une alerte au piratage 

La Poste Tunisienne rappelle à ses clients détenteurs de cartes de paiement électroniques et du portefeuille numérique «e-Dinar» qu’elle n’a aucun lien avec certains sites web qui usurpent son identité et prétendent être partenaires afin d’obtenir leurs données personnelles à des fins d’hameçonnage et de piratage.

La Poste tunisienne réaffirme également qu’elle ne demande jamais les mots de passe ni les codes PIN de ses clients et confirme qu’elle engagera les poursuites judiciaires nécessaires contre toute personne usurpant son identité ou celle de ses produits.

I. B.

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