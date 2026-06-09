Italie | Arrestation de 10 Tunisiens suspectés de trafic d’êtres humains

Hier, lundi 8 juin 2026, la police italienne a procédé à dix arrestations de ressortissants tunisiens dans le cadre d’une enquête menée par la Direction anti-mafia et antiterroriste du district de Gênes. Il s’agirait d’un réseau criminel qui aurait organisé et mené le transfert illégal de migrants de Tunisie vers l’île de Pantelleria, l’un des principaux points d’arrivée en Italie.

Six personnes ont été placées en détention provisoire et quatre assignées à résidence pour la nuit.

Les suspects sont tenus responsables, à des degrés divers, de complot criminel transnational visant à faciliter l’immigration clandestine.

L’organisation aurait opéré de manière structurée et coordonnée, garantissant la traversée de la mer en échange d’importantes sommes d’argent.

L’un des suspects est également accusé d’avoir collecté, échangé et transféré illégalement des devises en Italie et à l’étranger via le système informel dit Hawala, un réseau informel de transfert d’argent permettant des transactions intraçables dans les circuits bancaires traditionnels.

«Cette opération constitue une avancée majeure dans la lutte contre les réseaux criminels exploitant les flux migratoires et confirme l’engagement des autorités italiennes dans la lutte contre les organisations transnationales impliquées dans le trafic d’êtres humains et les systèmes financiers clandestins qui y sont liés», indique Agenzia Nova, qui a rapporté l’information, en ajoutant que «l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées et des liens possibles avec d’autres réseaux opérant en Méditerranée.»

I. B.