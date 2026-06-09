La SNCFT avertit sur des réparations dans des passages à niveau

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a publié, ce mardi 9 juin 2026, un communiqué à l’intention des usagers de la route, les invitant à la prudence et à la vigilance aux passages à niveau jusqu’à la fin des réparations des équipements endommagés par des vols répétés.

La société a cité trois passages à niveau : au carrefour près de la mosquée Al-Chifa à Ben Arous, au carrefour près de la mairie de Bir El Kassaa et au carrefour du marché de gros à Bir El Kassaa.

L’entreprise a exhorté tous les usagers de la route à respecter la signalisation et le code de la route, et à s’assurer que la voie ferrée est libre de tout trafic ferroviaire avant de traverser les passages à niveau.

La SNCFT a indiqué que ses équipes techniques poursuivent les travaux d’entretien et de réparation afin de remettre les barrières en état de fonctionnement normal dans les meilleurs délais.

I. B.