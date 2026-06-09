La SNCFT avertit sur des réparations dans des passages à niveau

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a publié, ce mardi 9 juin 2026, un communiqué à l’intention des usagers de la route, les invitant à la prudence et à la vigilance aux passages à niveau jusqu’à la fin des réparations des équipements endommagés par des vols répétés.
La société a cité trois passages à niveau : au carrefour près de la mosquée Al-Chifa à Ben Arous, au carrefour près de la mairie de Bir El Kassaa et au carrefour du marché de gros à Bir El Kassaa.
L’entreprise a exhorté tous les usagers de la route à respecter la signalisation et le code de la route, et à s’assurer que la voie ferrée est libre de tout trafic ferroviaire avant de traverser les passages à niveau.
La SNCFT a indiqué que ses équipes techniques poursuivent les travaux d’entretien et de réparation afin de remettre les barrières en état de fonctionnement normal dans les meilleurs délais.
I. B.
Donnez votre avis