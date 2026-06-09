Accompagné par l’Orchestre national tunisien, Ramy Ayach en concert à Tunis le 21 juin

Le dimanche 21 juin 2026 à 20h, la Grande Salle de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, vibrera au rythme des plus grands succès de la star libanaise Ramy Ayach.

Pour cette soirée unique, le célèbre chanteur et compositeur sera accompagné par l’Orchestre national tunisien, placé sous la direction du maestro Youssef Belheni.

Figure incontournable de la pop arabe contemporaine, Ramy Ayach est particulièrement apprécié pour son style unique mêlant romantisme, tradition orientale et sonorités modernes. Outre sa brillante carrière internationale, l’artiste est également reconnu pour son fort engagement humanitaire.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente en ligne sur le site officiel du Théâtre de l’Opéra (https://tunisianopera.tn/fr/programme/ramy_ayach), ou aux guichets de la Cité de la Culture (situés à gauche de l’entrée principale) sont ouverts tous les jours de la semaine, de 9h à 13h et de 14h à 17h.