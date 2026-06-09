Décès de Fayçal Mansouri | Un homme d’éthique et de dévouement culturel

​Le ministère des Affaires culturelles a annoncé avec douleur et tristesse le décès de Fayçal Mansouri, ancien directeur de la Maison de la culture de Tabarka, écrivain et acteur culturel engagé.

​Diplômé de l’Institut supérieur de l’animation culturelle (ISAC), Fayçal Mansouri laisse derrière lui un riche parcours dédié au service de la culture nationale, rappelle le département de la Cultire dans une note diffusée ce mardi 9 juin 2026.

​Reconnu par ses pairs pour ses qualités humaines nobles, son éthique irréprochable et son dévouement sans faille, Fayçal Mansouri a marqué de son empreinte le paysage culturel tunisien. Tout au long de sa carrière, il a dirigé avec brio de nombreux espaces culturels et supervisé des manifestations d’envergure dans différentes régions du pays.

Au-delà de ses fonctions administratives et d’animation, le regretté était un chercheur passionné et une référence majeure en matière de patrimoine littéraire populaire, indique encore la même source

Et de préciser : « Il s’est particulièrement distingué par son travail académique rigoureux de collecte et de réhabilitation de l’œuvre du célèbre poète populaire Abderrahman El Kefi, contribuant ainsi de manière significative à la préservation d’un pan essentiel de la mémoire littéraire et culturelle nationale ».

​En cette douloureuse circonstance, le ministère des Affaires culturelles présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté culturelle.