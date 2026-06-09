Sacrée à Stockholm, la championne Marwa Bouzayani honorée par le Cnot

Le président du Comité national olympique tunisien (Cnot) et membre du CIO, Mehrez Boussayene, a reçu aujourd’hui la championne tunisienne du 3000 mètres steeple, Marwa Bouzayani.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence d’Adel Jmal, président de la commission des équipes nationales à la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA), a été l’occasion de saluer la progression fulgurante de l’athlète, qui vient de s’imposer avec brio sur le 3000 mètres steeple à Stockholm, s’offrant la victoire lors de la 5e manche de la Ligue de diamant au terme d’une course magistrale

À cette occasion, le président du Cnot a annoncé l’attribution d’une bourse exceptionnelle à Marwa Bouzayani pour saluer ses résultats et soutenir sa préparation internationale, ainsi qu’une bourse de reconnaissance à son entraîneur, Yassine Barghougui.

Le CNOT et la FTA se sont également engagés à lever les obstacles logistiques de l’athlète, avec un objectif clair : hisser les couleurs de la Tunisie sur le podium des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Y. N.