Zarzis | Enquête suite à la découverte d’un corps carbonisé dans une ferme

​Le corps sans vie et entièrement carbonisé d’un homme a été découvert dans une ferme agricole située dans la région de Khalfallah, relevant de la délégation de Zarzis.

​Averties immédiatement, les équipes de la Protection civile se sont rendues sur les lieux et ont remis le corps aux autorités sécuritaires, afin de parachever les procédures administratives et juridiques nécessaires.

​Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par Jawhara FM dans la région, la victime serait originaire de la ville de Médenine et exerçait la profession de moniteur d’auto-école.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Y. N.