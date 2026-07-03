Vents et mer agitée | La Protection civile appelle à la vigilance

​Face à la dégradation des conditions météorologiques, la Direction générale de la Protection civile appelle les citoyens à la plus grande prudence en mer.

Dans un communiqué publié pour sensibiliser les citoyens, la Protection civile rappelle l’importance de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité sur les plages pour éviter les drames liés à la noyade.

La même source a rappelé qu’il est strictement déconseillé de se baigner en cas de vents forts et de vagues hautes et qu’une mer agitée représente un danger réel.

Par ailleurs, la DGPC rappelle qu’en cas de situation de détresse ou de tout autre incident, il est impératif de contacter immédiatement la Protection Civile en composant le 198.

« Votre respect des consignes de sécurité reste le meilleur moyen de préserver des vies humaines. ​Restez vigilants et profitez de l’été en toute sécurité », ajoute encore la même source.

Y. N.