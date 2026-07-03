Tunisie | Ces IDE qui tardent à repartir !

A l’instar du Tunisia Investment Forum (TIF), dont la 28e session s’est tenue en grande pompe à Tunis les 25 et 26 juin 2026, les grands discours et les messes des affaires se suivent et se ressemblent avec des annonces d’intentions d’investissement à foison sans que l’on puisse procéder à un bilan objectifs et chiffré des investissements effectivement réalisés ni des réformes internes mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires avec un benchmarking avec des pays similaires comme le Maroc, l’Egypte et la Turquie, dont les performances sont désormais de loin supérieures aux nôtres **.

Elyes Kasri *

Outre les différents classements internationaux qui nécessitent une introspection et une sérieuse remise en question tant du discours que des pratiques administratives, il serait utile d’utiliser la Ticad 8 qui s’est tenu à Tunis en août 2022 pour une étude diagnostique de ce qui marche (ou pas) et ce qui nécessite des améliorations.

Cette grande manifestation internationale qui a réuni il y a déjà quatre ans les pays africains et les autorités et entreprises du Japon, mérite une étude sereine et objective pour évaluer ses retombées sur la coopération tuniso-japonaise et son effet d’entraînement, s’il y en a eu, sur l’attractivité de la Tunisie aux investissements directs toutes origines confondues.

Tant que des bilans sobres et objectifs ne seront pas réalisés avec la détermination requise pour mettre en place les correctifs nécessaires, il sera difficile d’envisager une relance crédible et durable de l’investissement intérieur et extérieur et un dépassement du modèle obsolète de salaires bas contre des compétences basses ou moyennes.

Tant que la Tunisie ne se sera pas débarrassée d’une administration et d’une législation d’une autre époque, elle pourra difficilement se positionner comme un site compétitif des IDE à valeur ajoutée et offrir des opportunités d’emploi à ses compétences qui n’ont d’autre choix que de voter avec les pieds et explorer des cieux plus cléments en dépit de la montée de la xénophobie en Europe et en Amérique avec son lot de discriminations officielles et subreptices.

* Ancien ambassadeur.

** NDLR : Les investissements directs étrangers en 2025 ont atteint 13,1 milliards de dollars USD en Turquie (contre 3 milliards en 2010), 11 milliards en Egypte (contre 4,5 milliards en 2010) et 6,1 milliards au Maroc (contre 2 milliards en 2010), alors qu’ils sont restés au niveau de «seulement» en Tunisie (contre 1,5 milliard en 2010). Sur les quatre pays méditerranéens seule donc la Tunisie a vu ses IDE baisser entre 2010 et 2025. Et c’est tout dire.