La condamnation de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk confirmée en appel

​La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a confirmé le jugement de première instance condamnant l’homme d’affaires Marouane Mabrouk à 14 ans de prison pour blanchiment d’argent.

​Cette information a été confirmée par une source judiciaire citée par l’agence Tap, sachant que le tribunal de première instance de Tunis avait prononcé cette peine le 3 mars dernier.

​Selon la même source, la Cour d’appel a prononcé une peine de ​6 ans de prison pour détournement de fonds publics, ​5 ans pour blanchiment d’argent et 3 ans de prison pour complicité d’abus de pouvoir par un dirigeant ou employé d’une entreprise publique afin d’obtenir un avantage injustifié pour autrui et porter préjudice à l’administration.

Y. N.