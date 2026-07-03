Météo | Des pluies locales et un ciel nuageux pour cette nuit

Pour cette nuit, l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des passages nuageux parfois denses, accompagnés de précipitations isolées sur les côtes nord et localement sur les zones côtières.

Le ciel restera partiellement voilé sur le reste du pays, précise l’INM en ajoutant que le vent soufflera fort à proximité des côtes, sur les hauteurs, ainsi que dans le Sud-Ouest où des tempêtes locales de sable et de poussière sont attendues.

Quant aux températures, l’Institut de la météorologie prévoit des minimales variant entre 19°C et 24°C sur le nord et les hauteurs, et entre 25°C et 30°C dans les autres régions du pays.

Y. N.