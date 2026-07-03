CRLDHT | «Le seul tort de Anas Hmadi est d’avoir défendu l’indépendance de la justice»

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) «condamne avec la plus grande fermeté» l’arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la Cour d’appel de Tunis confirmant la condamnation de Anas Hmadi, président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), à une année d’emprisonnement avec exécution immédiate.

Pour l’Ong tunisienne basée à Paris, qui s’exprimait dans un communiqué publié le 2 juillet, «cette condamnation constitue une nouvelle étape dans la destruction méthodique de l’indépendance de la justice tunisienne» et «punit un magistrat dont le seul tort est d’avoir défendu, avec courage et constance, l’indépendance de la magistrature et les libertés syndicales de ses collègues.»

Les poursuites engagées contre M. Hmadi trouvent leur origine dans les mobilisations organisées en juin 2022 par l’AMT pour «dénoncer la révocation arbitraire de cinquante-sept magistrates et magistrats, décidée par le pouvoir exécutif en violation des garanties fondamentales de l’indépendance judiciaire», rappelle le CRLDHT, en dénonce ce qu’il considère comme une criminalisation de «l’exercice légitime d’un mandat syndical et la défense des principes les plus élémentaires de l’État de droit.»

«Cette condamnation dépasse de loin la personne d’Anas Hmadi. Elle constitue un message d’intimidation adressé à l’ensemble des magistrates et magistrats qui refuseraient encore de se soumettre aux injonctions du pouvoir. Elle vise également les avocats, les journalistes, les défenseurs des droits humains et, plus largement, toutes celles et tous ceux qui continuent de défendre l’État de droit», écrit l’Ong dans son communiqué, en exprimant sa «pleine solidarité» avec Anas Hmaidi et l’AMT, «ainsi qu’avec toutes les magistrates et tous les magistrats qui continuent, malgré les intimidations, les représailles et les campagnes de diffamation, à défendre l’honneur de leur profession et les principes de l’État de droit.»

Rappelons qu’au moment e n’annonce du verdict en appel, M. Hmadi était à l’étranger, non pas en fuite comme prétendu par certains sur les réseaux sociaux, mais pour des soins de santé après avoir quitté le plus légalement du monde le territoire national, indiquent ses collègues de l’AMT.

I. B.