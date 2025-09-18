Cinéma | Kaouther Ben Hania honorée à Doha et au Caire    

Récemment primé à la 82e Mostra de Venise, ‘‘The Voice Of Hind Rajab’’ (La voix de Hind Rajab), de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, le film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, qui récemment reçu le Lion d’argent – Grand prix du jury de la 8eMostra de Venise, a été choisi comme film d’ouverture du Doha Film Festival, au Qatar (20-28 novembre), et de clôture du 46e Festival international du film du Caire , en Egypte (CIFF, 12-21 novembre).

Ecrit et réalisé par Kaouther Ben Hania, ‘‘The Voice Of Hind Rajab’’ est un docu-fiction comme sait le faire la célèbre réalisatrice tunisienne. Porté par des acteurs et actrices palestiniens : Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani, il a reçu 6 prix parallèles à Venise où il fait sa première mondiale.

Après Venise, le film sorti dans les salles tunisiennes ce mercredi 17 septembre a été également sélectionné pour les festivals de Toronto, de San Sébastien et de Londres.

Le film ressuscite l’histoire d’une fillette, six ans, tuée à Gaza en 2024 par l’armée israélienne. «C’est un drame puissant mêlant fiction et documentaire», note le Doha Film Institute. Il ajoute : «Récipiendaire du programme de bourses de l’Institut, ce film profond capture les derniers instants d’une enfant innocente, Hind Rajab, dont la voix a secoué la conscience du monde. L’histoire de Hind n’est pas seulement celle d’une perte inimaginable, c’est un témoignage de courage, un rappel du coût humain du silence et un appel à la compassion qui transcende les frontières».