Alerte météo | Tunisie : Pluies et vents forts

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un bulletin annonçant des cellules orageuses accompagnées de pluies localement fortes pour la soirée du mercredi 5 août 2026.

Les conditions météorologiques seront particulièrement propices à l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de précipitations sur le nord et le centre du pays.

Selon l’INM, ces pluies toucheront particulièrement les gouvernorats de Siliana, Kairouan, Zaghouan, Nabeul ainsi que le Grand Tunis. Les cumuls de pluie prévus oscilleront entre 20 et 40 mm, ajoute la même source

On notera que cet épisode orageux sera également accompagné de rafales de vent, pouvant atteindre temporairement 90 km/h au passage des nuages orageux.

Y. N.