Alma Kelis, une voix tunisienne au cœur de la Régence

Sous le nom de plume d’Alma Kelis, Imen Ben Yedder signe son premier roman, autopublié sur Amazon KDP le 19 juillet 2026. « Me ferez-vous l’honneur, Lord Aylesbury ? » ouvre « Les Sœurs de cœur », une saga de romance historique en quatre tomes.

Lady Sophia Talbot, plutôt que de faire la chasse au mari, assume les responsabilités d’un duché et dirige la brasserie familiale. Son existence bascule avec la découverte du testament de sa défunte mère, qui l’oblige à prendre époux.

Dans un style fluide et élégant, Alma Kelis donne voix à des femmes qui défient les conventions pour tracer leur propre chemin. Son roman mêle émotions fortes, humour discret et personnages aussi imparfaits qu’attachants.

La version anglaise paraîtra en septembre 2026 et le deuxième tome début 2027. D

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