Football | Le milieu péruvien Castillo en route pour l’Espérance de Tunis

Le milieu Jesús Castillo, joueur du club péruvien Universitario de Deportes (25 ans, 1m85), milieu de terrain défensif en équipe nationale depuis 2022, a annoncé son départ pour la Tunisie afin de finaliser son engagement avec l’Espérance sportive de Tunis pour une durée de trois saisons.

Dans une déclaration faite avant son départ, Castillo a souligné que les négociations avaient été rapides et qu’il n’avait pas hésité à accepter l’offre du club tunisois le plus capé du pays sur les plans national et international (dont quatre Champions League africaine).

Son arrivée à Tunis est prévue pour ce soir, mercredi 5 août 2026, en vue de passer les examens médicaux et de signer officiellement son contrat.

L’Espérance espère voir ce joueur faire oublier le départ du Nigérian Onuche Ogbelu, qui faisait un abattage au milieu du terrain et dont la perte était fortement ressentie par les supporters.

S’il est tout aussi robuste sur l’homme, Castillo est plus porté sur l’attaque qu’Ogbelu. Il va devoir retrouver rapidement ses marques aux côtés des autres joueurs du milieu : Raed Chikhaoui, Mohamed Belhadj Mahmoud, Hamza Rafia, Mohammed Konaté, Chiheb Jebali et autres Moez Haj Ali.

I. B.