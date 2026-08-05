Kalâa Kébira en fête : « Maraya Al-Founoun » tisse les liens entre les arts et le savoir

La ville de Kalâa Kébira, dans le gouvernorat de Sousse, s’apprête à vivre neuf journées placées sous le signe de la création, à l’occasion de la 11e édition du Festival d’été « Maraya Al-Founoun » (Miroirs des Arts), prévue du 14 au 22 août 2026.

Portée par l’Association Ichrak pour la culture et les arts, avec le soutien du Commissariat régional des Affaires culturelles de Sousse, cette édition promet une programmation riche, où se conjuguent théâtre, cinéma, musique, arts plastiques et folklore venu d’ailleurs, sans jamais délaisser sa vocation intellectuelle et poétique.

L’ouverture, fixée au vendredi 14 août, sera confiée au saxophoniste Seifeddine Maâyouf pour une soirée résolument musicale. Dès le lendemain, samedi 15 août, la scène se fera théâtrale avec « Impasse », œuvre signée par la troupe sfaxienne Tragédie. Le dimanche 16 août sera synonyme d’évasion, avec un spectacle folklorique proposé par la troupe indienne Gujarat Folk Dance Group, véritable invitation à la découverte des traditions populaires indiennes.

Le cinéma trouvera sa place le lundi 17 août avec la projection de « Sahbek Rajel » de Kais Chekir, mêlant action, comédie et romance. Le mardi 18 août sera dédié à la poésie lors de la soirée « La nuit des rimes », animée par la journaliste Aroussia Boumiza, avec la participation des poètes Moncef Mezghanni, Omar Deghrir, Lotfi Mathlouthi et Fathi Nasri, ainsi que de l’invité jordanien Mohammad Noor Al-Gharabieh, le tout accompagné par les interventions musicales du virtuose irakien Mohammad Zaki Darwich.

Le jeudi 20 août, place à la nostalgie avec une soirée de musique orientale traditionnelle, portée par un ensemble exclusivement féminin de l’Ensemble d’Orient de Musique Arabe de Sousse.

Sous la direction d’Abdelhakim Belaïd, le festival continue d’accorder une place de choix à la réflexion. Le vendredi 21 août, la soirée « Marayas du Livre » sera organisée en partenariat avec l’Association Sciences Patrimoine de Kalâa Kébira.

Ce cycle de rencontres intellectuelles trouvera son point d’orgue le samedi 22 août avec un colloque scientifique consacré au thème « L’avenir de la langue arabe parmi les langues du monde », organisé au siège de la municipalité sous la présidence d’Amira Ghenim. Y interviendront notamment l’ancien ministre des Affaires culturelles Walid Zidi, la romancière Amina Rmili, Samir Sehimi et Mohamed Kadhi, aux côtés de la déléguée régionale des Affaires culturelles de Sousse, Jalila Ajbouni.

L’ouverture de ce colloque sera marquée par un hommage rendu au doyen et professeur de droit constitutionnel Sadok Belaïd, natif de la ville, en présence de sa famille — sa fille Sana Belaïd prononçant un discours à cette occasion.

La clôture du festival aura lieu ce même soir, avec une prestation de la chanteuse Aya Dghanouj sur la scène en plein air de la Maison de la Culture, venant clore en musique une programmation culturelle particulièrement riche.

Tout au long du festival, les visiteurs pourront également découvrir une exposition collective d’arts plastiques, réunissant les œuvres de Samir Ben Aleya, Sonia Khalifa, Lotfi Ben Salah, Firas Ben Aleya, Najib Bouguecha et Firas El Abed, exposées dans le hall de la Maison de la Culture de Kalâa Kébira.