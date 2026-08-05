​Taekwondo | Adam Selmi sacré en Indonésie et propulsé dans le top 10 mondial

​Le Tunisien Adam El Salmi a décroché la médaille d’or lors du tournoi international d’Indonésie (G2), marquant une étape majeure dans sa carrière internationale.

Dans un communiqué publié ce mercredi 5 août 2026, le Comité national olympique tunisien (Cnot) a félicité le jeune taekwondoïste, engagé dans la catégorie des -63 kg, affirmant qu’il a livré une prestation magistrale en finale face au Russe Kantemir Bitsuev, s’imposant haut la main deux manches à zéro (12-5 et 12-3).

​Cette victoire rapporte de précieux points à Adam Selmi dans sa quête des sommets internationaux avec 30 points accumulés en l’espace de deux semaines, il est parvenu à faire un bond géant au classement mondial, integrant ainsi le Top 10.

​Le Cnot CNOT a tenu à adresser ses plus chaleureuses félicitations au champion pour ce succès retentissant qui fait à nouveau briller le drapeau tunisien sur la scène internationale, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.