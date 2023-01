Tunisie : le Cepex augmente les financements du Foprodex

Le Fonds de promotion des exportations (Foprodex) a investi, pour la première fois de son histoire, un montant de 73,4 millions de dinars pour financer ses interventions en 2022, a indiqué, samedi 7 janvier 2023, le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Quelque 60% de ces financements ont bénéficié à 25 entreprises sur un total de 613, soit une augmentation de 73,5% du nombre de demandes d’accompagnement et de financement reçues par le Fonds en 2022.

Le Foprodex a organisé 47 activités promotionnelles en 2022 : participation à des foires, expositions et missions commerciales dans le pays et à l’étranger.

Quelque 437 entreprises opérant dans l’agriculture, les industries agro-alimentaires, le textile-habillement, les services et les industries mécaniques et électriques ont participé à ces actions qui ont ciblé 18 marchés européens, arabes et africains.

Rappelons que les rencontres Tunisie-Afrique organisées par le Cepex, en décembre 2022, ont vu la participation de 81 entreprises de 17 pays d’Afrique subsaharienne et de 200 tunisiennes. Plus de 2 300 rendez-vous B2B directs ont eu lieu en marge de cet événement.

D’autre part, le Cepex a indiqué avoir lancé en 2022 un système de dématérialisation des données (Data Cap) destiné aux demandes de subventions au transport des produits agricoles, agroalimentaires et artisanaux, afin d’inclure ces demandes directement dans le système de traitement informatique des fichiers.

Au cours de la même année, le Cepex a lancé la plate-forme électronique de gestion des autorisations liées à la création de sociétés de commerce international. L’objectif est d’assurer la transparence, la flexibilité et la sécurité électronique des activités de ces entreprises.

Le centre envisage également, au cours du premier trimestre 2023, la mise en place d’une cellule de contrôle des marchés destinée à évaluer la situation et l’évolution du commerce extérieur.

D’après Tap.