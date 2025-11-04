Tunisie | 2900 recrutements au ministère de l’Intérieur en 2026

Le budget du ministère de l’Intérieur en 2026 s’élèverait à 6 240 millions de dinars (MD). La masse salariale y représenterait 4 161 MD. Même si elle a baissé de 1,5% par rapport à 2025, elle resterait tout de même relativement élevée.

C’est ce qui ressort de l’exposé présenté par le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, ce mardi 4 novembre 2025, devant la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil des régions et des districts (CRD), à propos du budget de son département pour le prochain exercice.

Selon Diwan FM, ces dépenses seraient réparties essentiellement entre les corps de la police nationale (2 120 MD), de la garde nationale (1 360 MD) et de la protection civile (311 MD).

Les dépenses de gestion atteindraient 375 MD et celles d’intervention 380 MD traduisent la volonté du ministère d’améliorer le rendement des ressources et d’orienter une partie des montants alloués aux projets d’infrastructure sécuritaire.

Dans le cadre du renforcement des différents corps sécuritaires, quelque 2 900 postes d’emploi seraient créés en 2026, répartis entre la police (1000), la garde nationale (1500) et la protection civile (400), ce qui porterait le nombre global des agents du ministère de l’Intérieur à 98 419, soit environ le sixième des agents de l’Etat.

Le ministre Nouri a également indiqué qu’un programme d’investissement sera mis en œuvre qui concernera les bâtiments, le matériel roulant, des hélicoptères pour la garde nationale, de nouveaux postes de police et de nouvelles casernes, en plus du renforcement du réseau de télécommunication et d’autres projets stratégiques comme l’Académie de police à Enfidha, l’Académie de la garde côtière et l’Ecole nationale de la protection civile.

I. B.