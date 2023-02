Tunisie : Une conférence pour annoncer de nouvelles révélations sur l’assassinat de Chokri Belaïd

Une conférence de presse est attendue, mercredi prochain à Tunis, afin d’annoncer de nouvelles révélations sur l’assassinat politique de Chokri Belaïd, perpétré, il y a 10 ans, par des extrémistes religieux le 6 février 2013.

Cette conférence sera organisée par l’Ordre des avocats et le Comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, a indiqué le bâtonnier Hatem Mziou dans une déclaration, ce samedi 4 février 2023, à l’agence Tap.

«Le processus de la révélation de la vérité sur l’assassinat de Chokri Belaïd se poursuit et commence à porter ses fruits, , grâce aux efforts du collectif de défense des deux martyrs», a-t-il ajouté, en affirmant croire en l’aptitude de la justice tunisienne à révéler toute la vérité sur cet odieux crime et en affirmant que certains dossiers en lien avec l’enquête principale ont révélé de nouveaux éléments importants.

Rappelons que le 6 février 2013, Chokri Belaïd dirigeant de gauche (SG du Watad), défenseur des droits de l’homme et fervent opposant à l’intégrisme religieux et à l’obscurantisme, avocat de son état, a été tué de plusieurs balles, devant chez lui à El Menzah6 et que les commanditaires de cet assassinat politique n’ont toujours pas été inquiétés.

On sait que le Comité de défense a toujours pointé du doigt la responsabilité et le lien du parti islamiste Ennahdha et ses dirigeants (à leur tête Ghannouchi) en les accusant d’être derrière les crimes politiques perpétrés il y a 10 ans et ayant coûté la vie à Chokri Belaïd (le 6 février 2013) et à Mohamed Brahmi (le 25 juillet 2013).

Le Comité, qui a porté plusieurs plaintes à ce propos, a également accusé des juges de complicité dans les dossiers, notamment en ayant dissimulé des preuves et en ayant provoqué la lenteur de la justice à révéler la vérité et à poursuivre les commanditaires, soit ceux qui ont planifié et financé ces assassinats.

Y. N.