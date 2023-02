Message de la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur à ses fans

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a annoncé, ce mercredi 8 février 2023, qu’elle ne participera ni à l’Open de Doha ni à celui de Dubaï, et ce, en raison de son état de santé qui necessite une intervention chirurgicale mineure.

Dans un post publié sur les réseaux sociaux, la championne tunisienne a précisé que pour prendre soin de son état de santé, son équipe médicale a opté pour cette intervention mineure pour qu’elle puisse retrouver les courts de tennis, dans les meilleures conditions.

«Je devrai donc me retirer de Doha et de Dubaï et cela me brise le cœur. Je voudrais dire à tous mes fans du Moyen-Orient qui m’attendaient à quel point je suis désolée. Je promets que je vous retrouverai en forme et plus forte et en bonne santé🙏🏼❤️», a écrit la championne tunisienne.

