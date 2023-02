Tunisie : Ons Jabeur donne des nouvelles rassurantes après son opération

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a publié, ce mardi 14 février 2023, un message via son compte Instagram afin de rassurer ses fans, après son opération.

La championne tunisienne classé 3e mondiale a affirmé avoir subi avec succès une intervention chirurgicale mineure et qu’elle sera de ce fait, de retour sur les courts de tennis pour reprendre ses entraînements à partir de la semaine prochaine.

«Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont demandé de mes nouvelles, envoyé des messages et exprimé leur soutien et leur amour. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir tous derrière moi… Impatiente de retourner sur les courts et de partager avec vous encore plus de souvenirs», a-t-elle notamment commenté.

Rappelons qu’à cause d’une blessure, Ons Jabeur avait été privée de participer à l’Open de Doha ni à celui de Dubaï et que son équipe médicale avait jugé nécessaire une intervention chirurgicale afin qu’elle puisse reprendre de plus belle, durant cette saison.

Y. N.