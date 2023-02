Tunisie : Fadhel Abdelkefi convoqué par la Brigade criminelle de Ben Arous

Fadhel Abdelkefi président du parti Afek Tounes a annoncé, ce mardi 21 février 2023, qu’il a été convoqué par la brigade criminelle relevant de la garde nationale de Ben Arous.

Dans un post publié sur Facebook, Fadhel Abdelkefi précise que cette convocation fait suite à un communiqué publié, en juillet dernier, par le parti qui a dénoncé «l’escalade violente et l’agression de l’un de ses partisans, par des membres du Comité de coordination de Kaïs Saïed lors de la campagne référendaire».

«Ce qui a été considéré comme un appel et une incitation à la violence et une plainte a été déposée à cet effet», a déploré Fadhel Abdelkefi, en rappelant que le membre de l’équipe du parti qui prenait part à la campagne référendaire a été agressé, empêché de poursuivre son activité et que sa voiture a été ciblée par des jets de pierres.

Cette agression perpétrée le 17 juillet au marché hebdomadaire Teboulba avait en effet été dénoncée par Afek Tounes qui avait pointé du doigt «la responsabilité politique du président et des autorités régionales de la propagation des manifestations de violence durant la campagne référendaire».

Quant aux agresseurs, on ignore pour l’heure s’ils ont été poursuivis pour les faits qui leur sont reprochés…

Y. N.