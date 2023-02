Tunisie Telecom tend la main à l’enfance en difficulté

Tunisie Telecom soutient les actions de SOS Village sur le territoire tunisien depuis plusieurs années et c’est pour réitérer ce soutien que le Pdg de la société, Lassâad Ben Dhiab, a rendu visite, le 23 février 2023, à l’Association SOS Village d’enfants Gammarth.

Cette visite s’inscrit dans l’attachement de la grande famille de l’opérateur historique à la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) comme un axe primordial d’action. Elle vise aussi à souligner la vocation de Tunisie Telecom en tant qu’entreprise citoyenne. Ayant remporté le prix de la meilleure action RSE en Tunisie en 2022, elle continue à travailler en faveur des générations futures en mettant en œuvre des actions pour l’égalité des chances, l’inclusion éducative et l’inclusion numérique. Et la visite de la direction de l’entreprise à l’Association SOS Village d’enfants Gammarth a été une occasion pour marquer cet engagement renouvelé en faveur de l’enfance comme pilier de la société et porte ouverte sur l’avenir.

Au cours de cette visite, Lassâad Ben Dhiab a remis à Mohamed Megdiche, président de l’association, la subvention annuelle de Tunisie Telecom, qui est destinée à assurer les dépenses des familles que parraine l’entreprise au sein des Villages d’Enfants et à témoigne, s’il en est encore besoin, de son engagement à soutenir les enfants en difficulté et à œuvrer pour l’amélioration de leur vie quotidienne.

Dans l’allocution prononcée à cette occasion, M. Ben Dhiab a souligné qu’«en tant qu’entreprise citoyenne responsable et consciente de son rôle social, Tunisie Telecom est engagée à soutenir les Villages d’Enfants SOS Tunisie et qu’elle œuvre à favoriser une meilleure intégration sociale des jeunes vivant dans ces villages», le but étant de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien, qu’ils reçoivent une éducation adéquate et qu’ils évoluent dans un cadre sain, où ils peuvent s’épanouir et faire éclore leurs talents.

Avec ce genre d’actions sociales, Tunisie Telecom s’engage à contribuer au bien-être de la société tunisienne dans son ensemble, en soutenant des œuvres visant à améliorer la qualité de vie des jeunes les plus vulnérables et à les aider à développer leur plein potentiel.

En s’impliquant fermement dans des initiatives similaires, qui ont un impact positif sur la société et contribuent au développement durable de la Tunisie, l’opérateur historique reste fidèle à ses valeurs de solidarité, d’entraide et de dévouement au service de la collectivité.