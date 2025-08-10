Trois tunisiens sur dix dépassent la limite légale d’alcool au volant

Le colonel Sami Saoudi, chef du bureau des données à l’Observatoire national de la sécurité routière, a révélé qu’en Tunisie, 30% des conducteurs dépassent la limite légale d’alcool au volant. Il parlait lors d’une campagne de sensibilisation organisée samedi 9 août 2025 au carrefour de Gammarth, banlieue nord de Tunis.

Cette campagne, lancée au début de l’année et qui se poursuit tout au long de l’année, vise particulièrement à réduire la conduite en état d’ivresse, notamment durant les périodes de vacances d’été caractérisées par une augmentation du trafic routier.

La campagne est pour l’instant principalement éducative, mais elle deviendra coercitive à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté numéro 146*, qui fixe la limite légale d’alcool autorisée à 0,3 gramme par litre de sang pour les conducteurs ordinaires, tandis que la consommation d’alcool devient strictement interdite pour les conducteurs professionnels.

Toute quantité d’alcool, même minime, affecte le temps de réaction et peut entraîner des accidents mortels en quelques secondes, souligne le colonel Saoudi, qui a assuré, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que les appareils utilisés sont équipés des dernières technologies, incluant un système GPS et des registres horodatés garantissant la traçabilité et la transparence des opérations. Chaque infraction fait l’objet d’un enregistrement précis des données personnelles (nom, prénom, identité) et d’une notification signée par le contrevenant, accessible à tout moment par le parquet public. Et ce pour protéger les droits des citoyens et prévenir toute tentative de corruption ou de manipulation.

En cas de dépassement, la procédure prévoit l’information de la justice conformément à l’article 87 du code de la route, avec des sanctions pouvant aller d’une amende de 200 à 500 dinars, une peine de prison pouvant atteindre six mois, et le retrait du permis de conduire.

* Le Décret gouvernemental n° 2016-292 du 1er mars 2016, modifiant le décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000, relatif à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique stipule que:

– Un conducteur est considéré sous l’empire d’un état alcoolique, lorsque les résultats des vérifications effectuées conformément aux dispositions de l’article trois du présent décret gouvernemental, font apparaître la présence dans le sang, d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0.3 gramme par litre.

Le taux d’alcool pur dans le sang est réduit à 0.0 gramme par litre pour :

– les conducteurs stagiaires,

– les conducteurs des véhicules lourds destinés au transport routier de marchandises,

– les conducteurs des véhicules destinés au transport de personnes dont le nombre de places dépasse 8 celui du conducteur non inclus,

– les conducteurs des véhicules de transport public routier non régulier de personnes,

– les conducteurs des véhicules destinés au transport touristique,

– tous les formateurs et les formateurs des formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules lors de l’exercice de la fonction.