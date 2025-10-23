Tunis accueille le 11e Forum international des DSI

La 11e édition du Forum international des DSI se déroulera les 29 et 30 octobre 2025 au Regency Gammarth les sur le thème «Reinventing the CIO at the Age of AI», afin de souligner les défis majeurs auxquels font face les directeurs des systèmes d’information (DSI) dans un monde en pleine mutation numérique.

Face aux évolutions technologiques rapides et aux profondes transformations numériques mondiales, le besoin de rôles de leadership capables d’accompagner ces changements et de repenser la fonction professionnelle des gestionnaires des systèmes d’information s’impose avec force. D’où le thème choisi pour le 11e Forum international des DSI, qui constitue une plateforme stratégique essentielle réunissant décideurs et experts d’Afrique et d’Europe pour échanger idées, expériences et définir l’avenir de la transformation digitale. L’organisation de cette 11ᵉ édition à Tunis confirme la place de la Tunisie comme hub régional d’innovation numérique.

Après dix années de succès et d’échanges fructueux à Hammamet, le forum marque une étape majeure en s’installant pour la première fois dans la capitale tunisienne.

Organisé par l’International Future Network (IFN) en partenariat avec le Club DSI Tunisie, il rassemblera plus de 600 participants parmi les leaders IT et experts en transformation digitale venant d’Afrique et d’Europe. L’Union des Comores sera honorée en tant qu’invitée spéciale.

Au fil de son histoire, ce forum est passé d’un simple rendez-vous annuel à un événement stratégique influent façonnant l’avenir des systèmes d’information en Afrique. À travers son expérience et ses partenariats solides, il offre une plate-forme idéale pour partager des idées novatrices, renforcer la coopération et lancer des initiatives technologiques qui accélèrent la transformation digitale.

Accompagner les bouleversements numériques

Le programme riche du forum 2025 inclut la présentation des résultats de la dernière édition de l’indice de maturité digitale en Afrique permettant d’évaluer la capacité d’adaptation des institutions africaines; des conférences plénières animées par des experts internationaux sur les tendances et applications de l’intelligence artificielle; des ateliers spécialisés visant à renforcer les compétences techniques (tech skills) et managériales (soft skills); une session DSI Talk dédiée à l’échange d’expériences et d’innovations entre directeurs IT; des débats stratégiques sur l’IA, l’inclusion financière, la cyber sécurité et l’innovation numérique; et un espace d’exposition pour les startups et partenaires technologiques présentant les derniers développements.

Ce forum affirme la position centrale de la Tunisie comme un pôle d’excellence régionale en transformation digitale, offrant un espace de dialogue collectif pour anticiper et façonner l’évolution professionnelle des métiers IT face au bouleversement numérique.

Grâce à cet événement, Tunis reste une plateforme centrale d’échanges, d’innovation et de transformation dans le secteur des technologies de l’information.

Communiqué.