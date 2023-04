Tunisie : Al-Jomhouri déplore le décès du militant Farid Najjar

Le parti Al-Jomhouri a déploré, ce samedi 1er avril 2023, le décès du militant Farid Najjar, survenu hier, des suites d’un accident de la route.

Dans son communiqué, Al-Jomhouri rappelle que Farid Najjar a été victime d’un grave accident il y a un mois, et qu’il a rendu l’âme hier, tout en présentant ses condoléances à la famille du regretté, ses camarades et ses compagnons de route.

Al-Jomhouri a rendu hommage à Farid Najjar, en rappelant qu’il a consacré sa vie au militantisme pour les droits et les libertés, «lutte qu’il a entamée dès son plus jeune âge en tant qu’étudiant dans le mouvement de gauche et qu’il a poursuivie en tant qu’enseignant», lit-on dans la note diffusée par le parti.

Farid Najjar s’est également impliqué dans le travail syndical avant de rejoindre le Parti démocrate progressiste en tant que secrétaire général à l’Université de Sfax.

«Il a longtemps milité avec le PDP avant d’être rebaptisé Parti républicain où il a occupé des postes de responsabilités, notamment en tant que membre du comité central et du bureau politique, où il s’est distingué par sa profondeur intellectuelle et son sens aigu de l’organisation», ajoute encore Al-Jomhouri.

Y. N.