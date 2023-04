Il y a trois ans nous quittait Leïla Menchari, la plus célèbre des créatrices tunisiennes

Leïla Menchari, créatrice, décoratrice et féministe tunisienne connue notamment pour avoir collaboré avec Hermès, nous avait quittés un certain 4 avril 2020. Retour sur la carrière exceptionnelle d’une grande dame.

Née à Tunis en 1927, Leïla Menchari est la fille de l’une des figures du féminisme tunisien Habiba Menchari, elle avait fait ses études à l’Ecole des Beaux-arts de Tunis avant d’accéder à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris ; son chemin croise alors celui de grands couturiers comme Azzedine Alaïa ou encore Guy Laroche.

Après une brève carrière dans le mannequinat, Leïla Menchari décide de se consacrer à sa première passion, celle du dessin et de la création, la chance lui sourit et elle se fait embaucher par la célèbre maison de luxe Hermès, son talent fait qu’on ne la lâche plus, elle y passe alors une cinquantaine d’années en tant que décoratrice de vitrines, mais aussi en tant que créatrice de plusieurs produits phares de la marque comme des gants, des sacs et des manteaux.

Leïla Menchari décède le 4 avril 2020 à Paris durant la période de confinement après avoir été atteinte du virus du Covid-19. Son parcours exceptionnel continue d’inspirer plusieurs générations de créateurs.

