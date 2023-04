Selon Antonio Tajani, les Etats-Unis et l’Europe mieux disposés à l’égard de la Tunisie

En ce qui concerne la Tunisie, «je pense que nous allons dans la bonne direction. Il me semble qu’il y a une attitude plus volontaire de la part des Etats-Unis, de la France et, également, après la visite de Gentiloni à Tunis, de la part de l’Union Européenne».

C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani lors d’une conférence de presse en marge de la réunion ministérielle sur les Balkans occidentaux à la Farnesina, évoquant les financements européens et du Fonds monétaire internationale (FMI) à débourser pour la Tunisie. L’Italie, quant à elle, fournira 100 millions d’euros, dont 50 pour les PME tunisiennes, a-t-il annoncé.

La proposition italienne d’un premier prêt et de lier la deuxième tranche aux réformes «peut être une manière de démontrer la bonne volonté des pays amis de la Tunisie et du FMI et en même temps de demander des réformes», a souligné Tajani, rappelant que le gouvernement italien, «est en contact permanent avec le gouvernement tunisien», rapporte l’agence ANSAmed.

I. B.