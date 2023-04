Perturbations et coupures de la distribution de l’eau potable à l’Ariana : Les zones concernées

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des coupures de la distribution de l’eau potable, dès ce soir vendredi 14 avril 2023 et qui se poursuivront jusqu’à samedi, et ce, dans plusieurs zones du gouvernorat de l’Ariana.

Dans son communiqué, la Sonede explique que ces perturbations sont causées par des travaux de raccordement d’une partie du canal principal de distribution qui a été transféré vers la route chinoise à Mnihla dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur X 20, en précisant que les zones concernées par les coupures sont les suivantes :

La zone industrielle de la Mnihla, le terrain Ben Arfa, Kalâat Al-Andalous, Borj Etouil, Cité Chaker, Brarja, Sidi Thabet, Jabbes, Sabbalet Ben Ammar, Ennahli, et la zone du pont de Bizerte.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement dans les zones concernées, demain samedi à partir de midi, et ce, après l’achèvement des travaux.

Y. N.