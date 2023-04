The Guardian et le «nouvel autocrate tunisien»

«Les partisans de Kaïs Saïed espéraient que le président tunisien pourrait aider le pays à aller de l’avant. Au lieu de cela, il l’a mis à l’envers», souligne le journal britannique The Guardian dans cet éditorial consacré au «nouvel autocrate tunisien» que nous traduisons ci-dessous.*

L’arrestation de la principale figure de l’opposition tunisienne, Rached Ghannouchi, est un moment sombre. Un profond désenchantement s’est répandu depuis des années au niveau national, alors que les réformes démocratiques se heurtaient à un mur, la corruption restait enracinée et la situation économique se détériorait.

Néanmoins, le pays était un symbole de liberté important quoique imparfait : non seulement le berceau du printemps arabe, mais apparemment sa seule réussite. La Tunisie est passée du régime autocratique de Zine El-Abidine Ben Ali à la démocratie avec une société civile florissante et des médias dynamiques, tandis que d’autres ont sombré dans l’anarchie, l’effusion de sang et la répression brutale. L’ascension d’Ennahdha, qui est passé d’un mouvement islamiste à un parti politique dominant, était la preuve que l’extrémisme violent n’était pas le seul moyen de contester un régime autoritaire.

Mécontentement généralisé

Mais la Tunisie n’a pas réussi à ancrer la démocratie dans l’état de droit – par exemple, en n’établissant pas de cour suprême. Le mécontentement généralisé à l’égard de l’état du pays a contribué à mener Kaïs Saïed, un juriste conservateur, à la victoire aux élections de 2019. Les partisans espéraient qu’il s’attaquerait à la corruption, traiterait des problèmes enracinés et relancerait l’économie. Même lorsqu’il a suspendu le Parlement en 2021, évincé le Premier ministre, assumé des pouvoirs judiciaires et imposé une loi d’urgence, il a bénéficié d’un soutien important.

Cette année, il s’est lancé dans une campagne d’arrestations d’hommes politiques, de syndicalistes, d’hommes d’affaires, de juges et de personnalités des médias qu’Amnesty International a décrite comme une chasse aux sorcières à motivation politique. Lundi dernier, des dizaines de policiers ont interpellé M. Ghannouchi, leader d’Ennahdha élu président du parlement, s’emparant de sa remarque selon laquelle «la Tunisie sans Ennahdha, sans islam politique, sans la gauche ni aucune autre composante est un projet de guerre civile». Jeudi, il a été emprisonné avant un procès pour complot contre la sûreté de l’État, une accusation qui, en théorie du moins, peut entraîner la peine de mort. Les responsables d’Ennahdha craignent que le parti ne soit prochainement interdit.

Une sinistre rhétorique

La sinistre rhétorique de M. Saïed a notamment qualifié les opposants de «cancer» à «guérir avec des produits chimiques». Il croit, ou veut faire croire aux Tunisiens, que la nation est confrontée à une grande conspiration impliquant tout le monde, des gauchistes laïcs et islamistes à l’intellectuel français Bernard Henri-Lévy. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi certains l’ont surnommé «Kadhafi sans pétrole».

Des migrants, des réfugiés et des Tunisiens noirs ont été victimes d’attaques brutales après qu’il ait promu une version tunisienne de la théorie raciste d’extrême droite du «grand remplacement». Certains craignent la possibilité d’une effusion de sang plus large.

Pour ceux qui sont politiquement actifs, le prix de l’opposition augmente de jour en jour. Les Tunisiens ordinaires ne sont pas inspirés par les alternatives politiques et semblent ne voir aucun intérêt à descendre dans la rue : c’est là que la révolution les a menés. Et les pays occidentaux ont opté pour la stabilité à court terme et le soutien à la réduction de la migration vers l’Europe, omettant de reconnaître – encore moins d’agir – la détérioration rapide de la situation politique et des droits de l’homme.

L’effet de levier

De manière extraordinaire, bien que les élections législatives de décembre aient enregistré le deuxième taux de participation le plus faible enregistré dans le monde depuis 1945 – environ 11% –, le département d’État américain les a décrites comme «une première étape essentielle vers la restauration du processus démocratique du pays».

Les États-Unis et d’autres durcissent enfin leur langage. Mieux vaut tard que jamais. Ils doivent désormais se concentrer sur l’effet de levier. M. Saïed a également mis en péril le prêt du Fonds monétaire international dont la Tunisie a désespérément besoin. La répression n’est pas plus susceptible de servir son peuple que sous le régime de M. Ben Ali.

