La Tunisie réduit les superficies consacrées aux cultures irriguées

Pour faire face aux conséquences de la faible pluviométrie, du stress hydrique et de la sécheresse enregistrés en Tunisie au cours des trois dernières années, les autorités ont appelé les agriculteurs à réduire les périmètres consacrés aux cultures irriguées, notamment pour les légumes et les fruits.

Cette décision a été prise par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour une durée de trois ans (2023, 2024 et 2025), en attendant de voir l’évolution de la situation climatique et du taux de remplissage des barrages qui, fin avril dernier, ne dépassait guère 30% comme moyenne nationale.

En conséquence, les superficies consacrées à la culture des tomates saisonnières sont passées de 13 000 à 7 000 hectares, soit une baisse de 75% en comparaison avec l’année écoulée. Idem pour les superficies consacrées à la culture du piment, qui ont baissé de 45% sur le plan national.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le représentant de l’Office des céréales à Sidi Bouzid a indiqué que les périmètres irrigués dans la région ont été consacrées exclusivement aux céréales. Les surfaces emblavées ont atteint cette année 5460 hectares, a-t-il précisé, ajoutant que la récolte de céréales ne dépassera pas, cette saison, 195 000 quintaux, sachant que la récolte sur le plan national devrait se situer entre 2 et 3,5 millions de quintaux et que le pays a habituellement besoin de 2 millions de quintaux de semences pour garantir la prochaine saison.

