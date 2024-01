Me Ferchichi : vraie affaire ou mauvaise manœuvre ?

Une petite clé, qui pourrait servir à ouvrir des menottes, et des lames de rasoir retrouvés dans son cartable, alors qu’il se rendait à la prison de Mornaguia pour rencontrer l’un de ses clients, sont les «armes» ayant justifié l’accusation portée contre Me Béchir Manoubi Ferchichi d’avoir tenté de faciliter l’évasion de son client en question.

C’est, en tout cas, la principale accusation retenue contre le prévenu, hier, vendredi 5 janvier 2024, en plus de celle de détention d’arme blanche sans autorisation, en infraction des règlements en la matière.

Après plusieurs heures d’audition, le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Manouba a décidé de laisser l’avocat en état liberté. Mais la procédure judiciaire intentée contre lui va suivre son cours.

Les centaines d’avocats qui sont arrivés en catastrophe au tribunal pour défendre leur prestigieux aîné, avocat inscrit au Barreau et enseignant à la Faculté de droit de Tunis depuis plus d’une trentaine d’années, ont eu du mal à croire à l’histoire de «tentative pour faciliter l’évasion d’un prisonnier», délit dont est accusé ce célèbre avocat septuagénaire dont le parcours professionnel a été exceptionnel de rigueur et d’exemplarité pour tous ses collègues. Beaucoup étaient d’ailleurs ses étudiants et ont appris le métier à ses côtés. Certains d’entre eux, comme Me Abdessattar Messaoudi, ont parlé de «mascarade judiciaire». D’autres ont parlé d’affaire montée de toutes pièces pour intimider Me Ferchichi et l’empêcher de défendre ses nombreux collègues emprisonnés dans des affaires politiques.

Quoi qu’il en soit, et tout en espérant que les juges en charge de l’affaire sauront faire preuve de rigueur dans l’examen des éléments du dossier, nous avons beaucoup de mal, nous aussi journalistes, ayant connu Me Ferchichi, de croire à cette histoire abracadabrante. Il s’agit là, au mieux, d’un malentendu provoqué par le zèle d’agents trop imbibés de romans policiers, et au pire, d’une manœuvre politique dont le célèbre avocat est la cible.

I. B.