Bizerte : Une enquête ouverte après l’incendie qui a ravagé trois commerces

Une enquête est menée pour établir les causes de l’incendie qui a ravagé, ce samedi 3 février 2024, trois commerces au centre-ville de Bizerte.

Les pompiers sont parvenus à venir à bout des flammes et empêcher la propagation du feu qui a ravagé une pâtisserie, un restaurant et un boutique de vêtements, précise le colonel major Kamel Melliti, porte-parole de la Direction régionale de la protection civile à Bizerte, dans une déclaration à l’agence Tap.

La même source a ajouté qu’aucune victime n’est à déplorer, indiquant toutefois qu’une dame âgée, habitant dans un appartement situé au dessus des commerces, a été prise d’un malaise et a été transportée à l’hôpital régional.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l’incendie et la piste criminelle n’est pas écartée.

