Migrants : 173 rapatriements volontaires de la Tunisie vers le Bénin

Au moins 173 candidats béninois à la migration vers l’Europe, bloqués en Tunisie, ont été volontairement rapatriés, mercredi 29 mai 2024, vers Cotonou, la capitale économique du Bénin.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui l’a annoncé sur Facebook, parmi les bénéficiaires de ce retour volontaire assisté, «14 familles ont reçu une assistance de l’OIM avant le départ, comprenant une assistance sociale et médicale, des services d’hébergement, des kits d’hygiène et de bébé, des bons de nourriture et de vêtements et bénéficieront d’un package de réintégration».